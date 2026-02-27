Primo piano

CERIANO LAGHETTO – Tavolo congiunto tra enti per affrontare l’emergenza rifiuti lungo la bretellina SP31-bis, tratto di competenza della Provincia di Como al confine con il territorio comunale, interessato da ripetuti abbandoni lungo la carreggiata, nelle piazzole di sosta in territorio di Saronno e nelle scarpate adiacenti.

All’incontro hanno partecipato, per il Comune di Ceriano Laghetto, il sindaco Massimiliano Occa, l’assessore all’Ambiente Thomas Nisi, il consigliere delegato al Decoro urbano Massimo Fatiga e l’ufficio tecnico comunale. Per il Comune di Saronno erano presenti l’assessore all’Ambiente Maria Laura De Cristofaro, l’ufficio tecnico e il comandante della polizia locale Claudio Borsani. Al confronto hanno preso parte anche l’ufficio tecnico della Provincia di Como e il nucleo forestale della polizia provinciale di Como.

I sopralluoghi lungo il tratto stradale hanno evidenziato rifiuti di diversa tipologia, in parte accumulati nei punti di abbandono e in parte dispersi lungo le scarpate a causa del vento o del passaggio dei mezzi di manutenzione, con conseguenze anche sui terreni agricoli vicini. Tra i materiali rinvenuti anche rifiuti speciali come frigoriferi, copertoni, barattoli di vernice, macerie e materassi, che richiedono interventi con personale e mezzi specializzati e adeguata segnalazione agli automobilisti.

Durante l’incontro sono state definite le prime azioni operative. La Provincia di Como ha annunciato un prossimo intervento di pulizia della carreggiata e, nel prossimo aggiornamento, sarà valutato un aumento della frequenza degli interventi, attualmente programmati con cadenza indicativa trimestrale.

Avviata inoltre una valutazione tecnica per l’installazione di sistemi di videosorveglianza adeguati alle caratteristiche del tratto stradale. Il confronto sarà esteso anche ad altri enti competenti per rendere l’azione più efficace e coordinata. È già stato fissato un nuovo incontro con l’obiettivo di definire ulteriori interventi e il relativo cronoprogramma.

“Abbiamo voluto fortemente questo tavolo perché la situazione della bretellina non è più accettabile – dichiara l’assessore all’Ambiente di Ceriano Laghetto Thomas Nisi – Serviva un confronto operativo tra gli enti coinvolti per superare interventi episodici e costruire un’azione strutturata. La direzione è chiara: più controlli, interventi più frequenti e strumenti adeguati per contrastare e sanzionare l’abbandono dei rifiuti. Non permetteremo che pochi incivili trasformino un’arteria strategica in una discarica, scaricando i costi sulla collettività”.

