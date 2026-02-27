Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Forza Italia sugli eventi all’ex Isotta Fraschini.

Abbiamo letto con vivo interesse l’articolo che racconta le esperienze nate attorno all’area ex Isotta Fraschini, dando voce a giovani realtà capaci di costruire occasioni di incontro, cultura e socialità. È un racconto positivo, che restituisce l’immagine di una Saronno dinamica, intraprendente, attraversata da energie nuove e da un desiderio genuino di partecipazione. Esperienze che meritano attenzione e rispetto, perché nascono dal basso e rispondono a un bisogno reale di spazi e opportunità.

Proprio perché queste esperienze sono ammirevoli, e proprio perché incidono su uno dei luoghi più delicati e simbolici della trasformazione urbana cittadina, riteniamo necessario avviare una riflessione più ampia sul contesto in cui si collocano e sulle scelte che l’Amministrazione sta compiendo.

La prima riguarda il contesto.

L’area Isotta Fraschini non è un semplice spazio urbano: è, per la prima volta nella storia di Saronno, un’area interessata da una bonifica in situ. Una scelta tecnica inedita per la città, che comporta vincoli permanenti sull’uso del suolo: niente scavi, forti limitazioni alle piantumazioni, radici controllate. Questo significa una cosa molto concreta: non un vero parco urbano, ma uno spazio verde fortemente condizionato, più vicino a un giardino condominiale che a un parco pubblico inclusivo.

Proprio perché si tratta di un precedente assoluto per Saronno, ogni fase avrebbe dovuto essere accompagnata da massima vigilanza e chiarezza. Da qui una domanda inevitabile, che non nasce da diffidenza ma da responsabilità: se attività o eventi si sono svolti quando l’area era ancora formalmente un cantiere, chi ha vigilato, con quali autorizzazioni e con quali garanzie di sicurezza? Un cantiere non è uno spazio neutro, e la vigilanza coinvolge direttamente anche il Comune di Saronno.

Proprio per questo appare quantomeno discutibile la scelta di concentrare su quest’area iniziative musicali e giovanili, quando Saronno dispone già di spazi realmente pubblici adatti a questo tipo di funzioni, come il Parco del Seminario che non presenta i vincoli che caratterizzano un’area sottoposta a bonifica in situ (e non si capisce perché l’Amministrazione stia perdendo tempo e non organizzi la gestione del parco e del suo grande palcoscenico).

Ma il punto centrale è un altro, ed è politico.

L’articolo che abbiamo letto racconta una Saronno che guarda a Milano come modello di riferimento. Ed è qui che sentiamo il bisogno di dire con chiarezza: questo modello di Milano non ci piace.

Non ci piace perché non è inclusivo.

È un modello che funziona per chi può permetterselo: prezzi immobiliari elevati, spazi curati ma selettivi, accesso sempre più difficile per giovani famiglie, ceto medio, anziani. Una città vetrina, ordinata, “cool”, ma sempre più per ricchi e quindi, per definizione, esclusiva.

Applicare questo schema anche a Saronno significa accettare una trasformazione che va nella stessa direzione: case sempre più care, verde ridotto a elemento ornamentale, socialità organizzata ma non realmente pubblica. Una città che cambia volto, sì, ma restringendo invece di aprire.

Non è una critica alle iniziative culturali o ai giovani che cercano spazi. È una critica a un’idea di città che rischia di diventare dominante senza essere mai stata discussa fino in fondo.

La rigenerazione urbana dovrebbe servire a tenere insieme, non a selezionare. E quando si sperimenta per la prima volta una bonifica in situ, creando un precedente che segnerà il futuro di altri interventi, il dovere delle istituzioni non è raccontare solo il lato entusiasmante, ma governare, vigilare e spiegare.

Saronno non ha bisogno di copiare Milano. Ha bisogno di restare Saronno: accessibile, vivibile, realmente pubblica e sicura.

Ed è da qui che dovrebbe partire qualunque racconto per il suo futuro.

