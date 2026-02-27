Città

SARONNO – Alla guida della Rsa sovracomunale Focris arriva un nuovo presidente e si rinnova anche il consiglio di amministrazione: tra i componenti nominati dalla sindaca Ilaria Pagani figurano due ex primi cittadini della città.

Il nuovo presidente è Luigi Caronni, classe 1961, saronnese, manager con una lunga esperienza nell’organizzazione aziendale e nella gestione delle risorse umane. Attualmente è vicepresidente della Cooperativa popolare saronnese e in passato ha ricoperto incarichi di responsabilità in gruppi industriali nazionali, maturando competenze nei settori del personale, dell’organizzazione e del welfare.

Il consiglio di amministrazione è composto da Fabrizio Francescut, dottore commercialista e revisore legale con studio a Saronno e una consolidata esperienza nella consulenza amministrativa, fiscale e societaria; Alessandro Fagioli, ex sindaco di Saronno dal 2015 al 2020, con esperienza tecnica e amministrativa e competenze nella gestione di enti e fondazioni; Luciano Porro, ex sindaco in carica dal 2009 al 2015, medico chirurgo e per anni medico di famiglia in città, con un profilo legato ai temi della salute e dei servizi sociosanitari; Debora Pacchioni, con un percorso professionale tra lavoro dipendente ed esperienza negli enti locali, in particolare nell’ambito sociale e delle pari opportunità.

“Al nuovo consiglio di amministrazione della Rsa Focris rivolgo un augurio di buon lavoro – afferma la sindaca Ilaria Pagani – Si tratta di un incarico che richiede competenze, attenzione e senso di responsabilità, perché riguarda una realtà complessa e centrale per la nostra comunità. Le professionalità chiamate a far parte del CdA rappresentano esperienze diverse e complementari che potranno contribuire a garantire continuità, qualità dei servizi e capacità di affrontare le sfide future. Come Amministrazione comunale continueremo a seguire con attenzione il percorso della struttura, nella convinzione che una governance solida sia fondamentale per tutelare ospiti, famiglie e operatori”.

La Rsa Focris di via don Volpi accoglie circa cento persone non autosufficienti. La struttura si sviluppa su quattro piani fuori terra e un livello seminterrato, per una superficie complessiva di circa 4.500 metri quadrati, ed è organizzata in nuclei abitativi autonomi con assistenza garantita 24 ore su 24, tutti i giorni.

Ogni nucleo dispone di camere con servizi dedicati, spazi soggiorno e pranzo, locali per le attività sanitarie e assistenziali e ambienti per il personale. Al piano terra si trovano reception, sale polivalenti, bar per ospiti e familiari, la chiesa, la palestra, gli ambulatori e gli uffici amministrativi. All’esterno sono presenti aree verdi fruibili dagli ospiti. Nel seminterrato sono collocati i servizi di supporto, tra cui cucina, lavanderia e magazzini.

La Fondazione Casa di riposo intercomunale Saronno, costituita nel luglio 2001 come ente di diritto privato senza scopo di lucro, ha ottenuto l’accreditamento regionale nel dicembre 2002 avviando l’attività della struttura. Focris è un ente sovracomunale: i Comuni fondatori sono Saronno, Cislago, Uboldo, Ceriano Laghetto, Cogliate, Misinto e Solaro. In oltre vent’anni di attività è diventata un punto di riferimento per l’assistenza agli anziani non autosufficienti dell’intero territorio, mantenendo un forte legame con le comunità locali e promuovendo iniziative aperte alla cittadinanza.

