Gerenzano, sconti per gli anziani alla farmacia comunale
27 Febbraio 2026
GERENZANO – Sconto del 10 per cento sui parafarmaci, per tutti i clienti con più di 65 anni, l’offerta restarà in vigore per l’intero mese di marzo. È questa l’iniziativa promossa dall’Azienda speciale multiservizi attraverso la farmacia comunale di Gerenzano.
La farmacia, che ha sede in via I maggio, applicherà la riduzione su tutti i prodotti parafarmaceutici fino al 31 marzo, come comunicato anche attraverso i social dell’amministrazione comunale.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la farmacia comunale al numero 029681531. Gli orari di apertura della farmacia sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, mentre il sabato dalle 8.30 alle 12.30.
(foto archivio: la farmacia comunale di Gerenzano)
