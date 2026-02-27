SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 26 febbraio, l’attenzione dei lettori si è concentrata su novità per la sanità territoriale, episodi di cronaca e iniziative pubbliche. Spazio anche a interviste e approfondimenti dedicati ai giovani e alla vita cittadina, tra eventi, sicurezza e partecipazione.

Dal 2 marzo a Solaro prenderà servizio la nuova medico di base Giulia Vitale, con ambulatorio in via Primo Maggio. Un arrivo atteso che rafforza l’assistenza sanitaria sul territorio e offre un nuovo punto di riferimento per i pazienti.

Nel video de “Il tempo di un caffè” si racconta l’esperienza di Klin fm, dall’ex Isotta agli eventi in centro, con uno sguardo alla sfida di una città più a misura di under 35 tra cultura, musica e partecipazione.

A Rescaldina i carabinieri hanno arrestato una coppia sorpresa a rubare alla Bassetti. I due sono stati fermati dopo essere stati colti in flagranza all’interno dell’esercizio commerciale.

Nel caso Colombara, respinta la richiesta di asilo per lo straniero coinvolto: dopo aver scontato la pena, sarà espulso. La decisione segna un nuovo passaggio giudiziario in una vicenda che aveva suscitato attenzione.

Flash mob silenzioso davanti all’ospedale di saronno, in contemporanea con altre iniziative in Italia, per dire no a liste e bersagli. Un momento di partecipazione civile per richiamare l’attenzione sul tema della sicurezza e del rispetto.

