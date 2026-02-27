Altre news

SARONNO – Venerdì 27 febbraio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo variabile con maggiori schiarite nel corso del pomeriggio e assenza di precipitazioni nelle prossime ore.

Nel dettaglio, al mattino il cielo si presenterà con nubi sparse alternate a momenti più soleggiati, mentre con il passare delle ore le schiarite diventeranno più ampie, regalando una seconda parte di giornata complessivamente più luminosa. Non sono previste piogge e il contesto resterà stabile per l’intero arco della giornata.

Le temperature saranno comprese tra una minima di 5°C e una massima di 15°C, in linea con le medie stagionali di fine febbraio. I venti soffieranno deboli: al mattino provenienti da Nordest, mentre nel pomeriggio ruoteranno dai quadranti Sud-Sudovest, mantenendosi comunque di debole intensità. Non sono presenti allerte meteo sul territorio.

In Lombardia, l’alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili, anche se in serata sono attese infiltrazioni umide con un aumento della nuvolosità. Sulle basse pianure occidentali i cieli resteranno per lo più sereni o poco nuvolosi, mentre su quelle orientali saranno possibili iniziali nubi basse o locali banchi di nebbia in graduale dissolvimento. Sulle aree pedemontane e alpine prevarranno ampie schiarite, con un aumento delle nubi verso sera soprattutto sui settori orientali della regione.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

