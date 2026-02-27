Misinto

MISINTO – Sarà una serata dedicata allo sport e alle sue storie più profonde quella in programma sabato 28 febbraio alle 21 all’oratorio San Domenico Savio di via per Birago, angolo via della Pusterla. L’iniziativa, dal titolo Quando il limite si fa risorsa, è promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Commissione Biblioteca e le Parrocchie di Misinto e Lazzate.

Protagonista dell’appuntamento sarà il giornalista Nando Sanvito, che presenterà una serie di videostorie di sport. L’incontro si propone di offrire uno sguardo diverso sui campioni e sulle loro esperienze, andando oltre l’immagine di eroi e superuomini spesso associata agli atleti di alto livello.

Come spiegano gli organizzatori, l’obiettivo è mettere in luce come figure leggendarie dello sport siano diventate tali non grazie a presunti superpoteri fisici o mentali, ma attraverso il confronto con i propri limiti. Proprio da queste fragilità e difficoltà sarebbe nata la forza capace di trasformare un ostacolo in risorsa.

Attraverso racconti umani tratti da discipline sportive diverse e appartenenti a epoche differenti, l’agonismo viene presentato come paradigma del vivere quotidiano, capace di offrire spunti di riflessione sull’esistenza e sul cammino personale di ciascuno.

