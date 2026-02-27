Cronaca

ORIGGIO – Un raduno musicale in un terreno isolato al confine con Nerviano e decine di auto parcheggiate in modo irregolare lungo la strada: è quanto emerso nella serata di sabato 21 febbraio in un’area periferica tra i due comuni.

La segnalazione parlava di un rave party, o presunto tale, in corso nei terreni situati tra il territorio di Origgio e via Zara a Nerviano. Sul posto è intervenuta la polizia locale del comando unico Nerviano-Pogliano per verificare la situazione e monitorare l’area.

Gli agenti hanno trovato numerosi veicoli lasciati in divieto di sosta lungo via Zara, alcuni dei quali intralciavano il normale transito. Durante i controlli sono stati identificati diversi giovani che raggiungevano a piedi un terreno situato nel territorio di Origgio, indicato come luogo del raduno musicale.

Nel corso delle verifiche due ragazzi sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, ritenute per uso personale. Per entrambi è scattata la segnalazione all’autorità competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per le auto parcheggiate in modo irregolare sono state elevate sanzioni per violazioni al codice della strada.

L’intervento si è concluso senza particolari criticità per l’ordine pubblico. La polizia locale ha comunque mantenuto un monitoraggio della zona per tutta la serata, mentre resta alta l’attenzione su un’area di confine che, proprio per la sua posizione isolata, può prestarsi a questo tipo di iniziative non autorizzate.

