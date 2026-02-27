Referendum, Fdi interroga l’Amministrazione Pagani: “Manca meno di un mese al voto… dove sono gli spazi elettorali?”
27 Febbraio 2026
SARONNO – A Saronno non ci sono i cartelloni per la propaganda elettorale in vista del referendum confermativo del 22 e 23 marzo. La segnalazione arriva dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Gianpietro Guaglianone.
“Nell’ultimo consiglio comunale – spiega il portavoce di FdI – abbiamo votato una variazione di bilancio per le spese da affrontare inerenti al referendum confermativo delle 22-23 marzo. Purtroppo però abbiamo notato, con grande rammarico, la mancanza dei cartelloni per l’affissione della propaganda elettorale autorizzata quando manca meno di un mese alla votazione”.
Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia “Saronno appare in ritardo rispetto ad altri Comuni, dove gli spazi elettorali sono già stati predisposti regolarmente entro il 22 febbraio. Una mancanza che penalizza l’attività politica in vista del referendum”.
Il capogruppo sottolinea che gli spazi sarebbe stati utilizzati anche per promuovere l’ incontro pubblico in programma lunedì 2 marzo all’auditorium Aldo Moro, dedicato alle ragioni del “Sì”.
Nel suo intervento Guaglianone estende poi la critica ai tempi dell’azione amministrativa, parlando di una gestione definita “a due velocità”. Da un lato, sostiene “iter rapidi su alcuni progetti strategici come l’area ex Isotta; dall’altro, ritardi su altri temi, tra cui il ripristino dello spazio dedicato ai gruppi consiliari sul periodico comunale “Saronno Sette”.
“Attendiamo fiduciosi l’installazione degli spazi elettorali” conclude il capogruppo, ribadendo la richiesta di un’accelerazione sui tempi organizzativi in vista dell’appuntamento referendario.
