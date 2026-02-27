SARONNO – Auto rigata in pieno giorno tra via Pusterla e via Genova, nella zona a ridosso del centro. A segnalare l’episodio è stato il proprietario del veicolo, che ha trovato la fiancata completamente danneggiata da profondi graffi, tali da richiedere un intervento di carrozzeria.

L’automobilista ha presentato la denuncia alla polizia locale cittadina, chiedendo verifiche su quanto accaduto e auspicando l’individuazione del responsabile. Il danneggiamento sarebbe avvenuto nelle ore diurne, elemento che fa ritenere possibile la presenza di testimoni o di immagini utili alle indagini.

Non si tratta di un caso isolato. Alcune settimane fa una residente della stessa zona aveva lamentato un episodio analogo, segnalando anche i costi elevati necessari per il ripristino della carrozzeria. La somiglianza tra i due episodi fa ipotizzare che possa trattarsi della stessa persona.

La speranza dei cittadini è che le verifiche attraverso le telecamere di videosorveglianza presenti nell’area possano fornire elementi utili per risalire all’autore dei danneggiamenti e prevenire nuovi atti vandalici in una zona centrale e molto frequentata della città.

