Cronaca

SARONNO – Nuovo intervento delle forze dell’ordine nell’area del Parco Lura e nelle zone limitrofe, dove nei giorni scorsi i carabinieri dei comandi locali, con il supporto dello squadrone eliportato “Cacciatori di Sardegna”, hanno intensificato i servizi mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si è concentrata anche nelle aree più defilate e impervie del parco, spesso utilizzate come base per l’attività di smercio al dettaglio.

Il bilancio dell’operazione

Nel corso dei controlli è stato fermato un uomo nordafricano di 50 anni, trovato in possesso di un consistente quantitativo di droga: oltre 50 grammi di cocaina, più di 50 grammi di eroina e circa 50 grammi di hashish.

I militari hanno inoltre sequestrato 530 euro in contanti, ritenuti parte dei proventi dell’attività di spaccio, oltre a due telefoni cellulari e un bilancino di precisione, strumenti considerati funzionali alla suddivisione e alla vendita delle dosi.

Durante l’operazione tre persone sono state segnalate alla prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti e rischiano sanzioni amministrative.

Il Parco Lura, area naturalistica che dalla periferia nord di Saronno si estende verso il territorio comasco, è da tempo oggetto di monitoraggio da parte delle forze dell’ordine per contrastare fenomeni di illegalità legati allo spaccio. I controlli, fanno sapere dall’Arma, proseguiranno anche nelle prossime settimane per garantire maggiore sicurezza ai frequentatori dell’area verde e ai residenti delle zone limitrofe.

