Città

SARONNO – Partono oggi, giovedì 27 febbraio, i due giorni dello “Sbaracco” di fine inverno, l’appuntamento dedicato agli acquisti scontati che anima il centro cittadino.

Per tutta la giornata di oggi e domani, venerdì 28 febbraio, i negozi del centro storico propongono gli ultimi articoli di stagione a prezzi ribassati. Un’occasione per trovare prodotti di qualità a condizioni vantaggiose, ma anche per vivere le vie della città in un clima più dinamico e partecipato.

All’iniziativa aderiscono numerose attività commerciali, dall’abbigliamento agli accessori, dai prodotti per la casa ai servizi alla persona. I punti vendita partecipanti sono riconoscibili dalla locandina esposta in vetrina, mentre gli orari seguono quelli delle singole attività.

Lo “Sbaracco” è promosso dal Distretto urbano del commercio in collaborazione con Confcommercio Ascom Saronno e con il patrocinio del Comune. L’obiettivo è sostenere il commercio di prossimità e incentivare la presenza dei cittadini nel cuore della città.

L’elenco aggiornato dei negozi aderenti è disponibile sulla pagina Facebook del Distretto urbano del commercio. Due giorni pensati per fare acquisti convenienti e sostenere le attività locali.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09