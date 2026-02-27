Softball

SARONNO – Si dividono le strade della Mkf Saronno softball ed il vice allenatore José Abelardo Peña Guerrero. La società ha comunicato la conclusione del rapporto con il tecnico, che ha già fatto rientro a Cuba per far fronte a urgenti questioni familiari e che dunque nella prossima annata, ormai alle porte, non affiancherà più il riconfermato tecnico, Willy Pino.

Nel breve comunicato diffuso dal club, la dirigenza ha voluto ringraziare Peña Guerrero per il contributo offerto nell’anno trascorso all’interno dello staff tecnico neroazzurro, sottolineando l’apporto garantito nel corso della stagione. La società ha inoltre annunciato che a breve verranno resi noti i nuovi innesti che andranno a completare lo staff in vista del prossimo campionato.

La Mkf Saronno è infatti al lavoro per preparare la stagione 2026, che prenderà il via in primavera e che vedrà la formazione saronnese impegnata nel campionato di serie A1, dove si candida tra le realtà di vertice del panorama nazionale, oltre che nella Coppa delle Coppe europea. Un periodo di riorganizzazione tecnica, dunque, mentre il club si prepara ad affrontare un’annata intensa e ricca di appuntamenti sia in Italia sia a livello internazionale.

