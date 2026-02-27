Città

SARONNO – Un gesto al giorno, per le persone, per la città, per il bene comune. È il messaggio diffuso in queste settimane dall’imam Najib Al Bared, guida del centro culturale islamico di via Grieg, in occasione del Ramadan. Attraverso i social del centro islamico, è stato pubblicato un breve vademecum rivolto ai fedeli, con una serie di indicazioni semplici ma concrete da mettere in pratica nella vita di tutti i giorni. Non solo precetti religiosi legati al digiuno e alla preghiera, ma un invito ad avere un’attenzione particolare verso la comunità in cui si vive.

Tra i suggerimenti proposti ci sono piccoli gesti quotidiani: aiutare un vicino o una persona anziana, lasciare il posto sull’autobus o in fila, raccogliere un rifiuto o pulire un angolo della strada, ringraziare un commerciante con un sorriso, usare parole gentili con chi si incontra, dare una mano a chi ha bisogno. Un elenco che richiama il senso più profondo del Ramadan, periodo di riflessione e condivisione, e che si traduce in un appello al rispetto reciproco e alla cura degli spazi comuni. Il messaggio è chiaro: la fede non si esprime solo nei luoghi di culto, ma anche nei comportamenti quotidiani, nelle relazioni e nell’attenzione verso la città.

Non è la prima volta che l’imam interviene con indicazioni rivolte ai fedeli durante il mese sacro. In passato aveva invitato, ad esempio, a evitare il fumo come segno di disciplina e rispetto. Quest’anno l’attenzione si concentra soprattutto sui rapporti con gli altri e sul contributo che ciascuno può offrire alla convivenza civile. Un richiamo che va oltre la comunità islamica e che si inserisce nel contesto cittadino, proponendo un’idea di responsabilità condivisa: piccoli gesti quotidiani che, sommati, possono fare la differenza.

