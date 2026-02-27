SARONNO – Serata di possibili disagi per i pendolari: dalle 21 di oggi, venerdì 27 febbraio, è in programma uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario che potrà avere effetti anche sulle linee utilizzate dai viaggiatori del territorio.

L’agitazione, indetta dai sindacati Cub Trasporti e Sgb, proseguirà fino alle 20,59 di sabato 28 febbraio e potrà coinvolgere i servizi regionali, suburbani, aeroportuali e di lunga percorrenza gestiti da Trenord.

Per la serata di oggi circoleranno i treni con partenza prevista entro le 21 e arrivo alla destinazione finale entro le 22. Domani, sabato 28 febbraio, saranno invece attive le fasce di garanzia: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. In questi orari viaggeranno i convogli inseriti nell’elenco dei servizi minimi garantiti.

L’elenco completo dei treni assicurati durante lo sciopero è consultabile sul sito di Trenord. In caso di cancellazione dei collegamenti aeroportuali, saranno attivati autobus diretti tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto, con partenza da via Paleocapa, e tra Stabio e lo scalo, senza fermate intermedie.

Trenord invita i viaggiatori a verificare prima della partenza lo stato della circolazione tramite sito, app e monitor di stazione, prestando attenzione anche agli annunci sonori. Possibili variazioni o cancellazioni anche al di fuori delle fasce di garanzia.

