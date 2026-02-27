iltra2

TRADATE – Un pomeriggio di musica e ricordo per rendere omaggio al professor Arnaldo Bianchi. Domenica 1 marzo, alle 16, il Cinema Teatro Nuovo di Abbiate Guazzone, in piazza Unità d’Italia 1, ospiterà il concerto “Insieme per Arnaldo”.

L’iniziativa è dedicata alla memoria del professor Arnaldo Bianchi e vedrà la partecipazione di musicisti che si esibiranno in un appuntamento pensato come momento di condivisione e testimonianza attraverso la musica. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Nel volantino dell’evento è riportato anche un ringraziamento speciale alla parrocchia di Tradate e a tutti i musicisti che hanno contribuito alla realizzazione del concerto.

L’appuntamento è dunque per domenica 1 marzo alle 16 al Cinema Teatro Nuovo di Abbiate Guazzone, per un’iniziativa che unisce comunità e ricordo nel segno della musica.

