TURATE – La celebrazione della Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza a Turate quest’anno si trasforma in un’avventura immersiva che vede i ragazzi delle medie come unici protagonisti. L’amministrazione comunale ha infatti ideato “Water Crisis“, un gioco di ruolo dal vivo che sabato 28 permetterà ai partecipanti di uscire dalla solita routine per affrontare misteri e risolvere emergenze ambientali simulate.

Dalle 15.30 alle 18.45, gli spazi delle scuole medie diventeranno il quartier generale di una missione dove il gioco di squadra e l’azione saranno gli strumenti principali per diventare piccoli eroi della quotidianità. Non mancherà lo spazio per la socialità, dato che l’esperienza si concluderà con una merenda collettiva pensata per far nascere nuove amicizie tra sorrisi e saluti finali.

L’iniziativa è strettamente riservata ai ragazzi dai 11 ai 14 anni ed è previsto un limite massimo di 40 partecipanti per garantire a tutti una partecipazione attiva e coinvolgente. Per entrare a far parte di questa sfida è necessario scaricare e compilare il modulo d’iscrizione disponibile sul sito del comune, inviandolo successivamente all’indirizzo email [email protected].

