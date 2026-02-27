iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Due appuntamenti ravvicinati, entrambi definiti di particolare importanza per la comunità. A sottolinearlo è stato il sindaco Walter Fabiano Lorenzin, intervenuto nei giorni scorsi sui social per fare il punto su due iniziative che hanno coinvolto il paese il 10 e l’11 febbraio.

Il primo momento si è svolto il 10 febbraio, in occasione della commemorazione del Giorno del Ricordo. Protagonista della serata è stato il venegonese Antonio Labinaz, esule istriano, che ha portato la propria testimonianza diretta, contribuendo a rendere ancora più significativa la riflessione dedicata alla memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

Il giorno successivo, l’11 febbraio, il sindaco si è recato alla Prefettura di Varese per la sottoscrizione dei Patti digitali. Venegono Superiore, insieme a Venegono Inferiore e Malnate, è stato tra i primi Comuni a firmare a livello provinciale.

Al centro dell’iniziativa il tema dell’utilizzo delle nuove tecnologie da parte dei minori. Un ambito che, secondo quanto evidenziato, presenta oggi forti criticità. Se infatti la normativa tutela i minori principalmente rispetto ai mass media tradizionali, attraverso la classificazione dei contenuti e le fasce orarie protette in ambito radio-televisivo, l’ambiente digitale risulta ancora in larga parte privo di strumenti di protezione altrettanto efficaci.

In rete, i minori non sono più soltanto fruitori passivi di contenuti, ma producono, commentano, condividono e creano materiali che si diffondono rapidamente, instaurando anche relazioni con sistemi di intelligenza artificiale. Una dimensione virtuale che diventa sempre più parallela a quella reale e che, se non accompagnata da adeguata consapevolezza, può incidere sull’equilibrio e sullo sviluppo psicofisico dei ragazzi.

Da qui la necessità, evidenziata dal primo cittadino, di un impegno condiviso tra istituzioni, scuola e famiglie per ripensare il concetto di educazione, includendo un percorso strutturato di formazione all’uso consapevole della rete e delle tecnologie digitali.

L’idea dei Patti digitali si inserisce proprio in questa prospettiva: costruire un’alleanza di comunità capace di garantire tutela e promuovere uno sviluppo sano ed equilibrato dei minori in un contesto in cui l’attività online rappresenta ormai una componente ordinaria della loro vita quotidiana.

27022026