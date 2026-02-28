Eventi

CARONNO PERTUSELLA – Il mondo del ferromodellismo fa tappa nel cuore di Caronno Pertusella: sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo l’agorà del municipio di piazza Aldo Moro si trasforma in una stazione in miniatura grazie alla mostra curata dal “Gruppo Quinto Binario Aps“. L’evento, patrocinato dal comune, offre ai visitatori l’opportunità di ammirare da vicino un plastico ferroviario perfettamente funzionante, frutto del lavoro certosino dei soci dell’associazione.

L’esposizione attuale, a ingresso libero, rappresenta una tappa significativa per l’associazione che, nel 2024, ha intrapreso una nuova sfida: la realizzazione di un plastico modulare. Questa scelta tecnica è nata dall’esigenza di ovviare alla mancanza di una sede fissa, permettendo così ai modellisti di lavorare separatamente sui singoli moduli per poi unirli in occasione delle manifestazioni pubbliche, dove i treni possono finalmente “correre” insieme.

Nato ufficialmente nel 2017 come associazione di promozione sociale, il Gruppo Quinto Binario ha tra i suoi obiettivi primari la diffusione della cultura ferroviaria. Non si tratta solo di estetica, ma di un mix di competenze che spaziano dall’informatica applicata alle automazioni, fino all’organizzazione di corsi specialistici.

Il legame con il territorio è consolidato da tempo: già nel 2019, l’associazione aveva collaborato con le scuole medie locali per percorsi didattici rivolti agli studenti delle classi terze. L’obiettivo di queste mostre, infatti, resta quello di far conoscere le attività sociali e coinvolgere nuovi appassionati attraverso il fascino senza tempo del modellismo.

La mostra osserva i seguenti orari: sabato 28 febbraio dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17; domenica 1 marzo la chiusura è prevista per le 12.30.

(foto d’archivio)

