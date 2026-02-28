Basket

SARONNO – La Robur Basket Saronno ha annunciato l’arrivo di due giocatori che si aggiungono al roster della prima squadra attualmente impegnata nel campionato di Serie B Interregionale.

Si tratta di:

Giacomo Bloise, playmaker con un’intera carriera ad alti livelli dopo le giovanili trascorse a Cantù e tanta esperienza da esprimere in campo. Classe 1990, è reduce da un infortunio ma sta velocemente recuperando e l’ambizione è quella di rimetterlo stabilmente in campo nei tempi più brevi possibile.

Fabio Luca Basili, guardia rookie proveniente dal campionato collegiale Ncaa. Classe 2003 nato ad Orlando in Florida ha giocato recentemente con Louisville Cardinals e Texas-Arlington Mavericks. Gli ultimi mesi li ha trascorsi da aggregato alla formazione di Serie A della Pallacanestro Cantù, in un contesto competitivo ai massimi livelli. Giocatore di passaporto italiano con formazione statunitense, è da subito a disposizione.

Dice il presidente roburino Ezio Vaghi: “Si tratta dell’ennesimo sforzo compiuto dalla società in questi ultimi anni per continuare a proporre il basket di alto livello in città. Complici varie situazioni che sono venute a sommarsi, non abbiamo ancora avuto grande tempo per inserire i due ragazzi nei meccanismi del gruppo e si tratta certamente di un intervento in prospettiva, ma pensiamo possano dare entrambi un contributo al roster sia in termini di talento che di esperienze in campo. La ricerca è stata incentrata sulla necessità di trovare giocatori utili alla causa, con l’obiettivo di trarne frutti positivi nel corso della parte rimanente della stagione e con l’auspicio di raggiungere il risultato prefissato all’inizio dell’anno”.

Oggi la Robur gioca in casa al Palaronchi di via Colombo alle 21 contro il fanalino di coda Sansebasket Cremona, per la 7′ giornata di ritorno.

Classifica

Sangiorgese 34, Pavia e Pizzighettone 28, Social Osa Milano 24, Oleggio Magic e Campus Varese, 22, Gallarate 20, Orobica Bergamo, 7 Laghi Gazzada e Nervianese 18, Bocconi Milano e Derthona 16, Marnatese 12, Robur Saronno 10, Sansabasket 6.

foto: Ezio Vaghi con Basili (sopra) e con Bloise (sotto)

