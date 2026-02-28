Basket

SARONNO – Appuntamento casalingo questa sera per la Robur Basket Saronno, che alle 21 scende in campo al PalaRonchi di via Colombo per la 7ª giornata di ritorno del campionato di serie B Interregionale. Avversaria di turno la Sansebasket Cremona, fanalino di coda del girone. Arbitri Paolo Riccardo Giudici di Bergamo e Laura Pallaoro di Trento.

Per i saronnesi si tratta di una sfida importante in chiave classifica, con l’obiettivo di muovere la graduatoria e accorciare sulle squadre che precedono.

Classifica

Sangiorgese 34, Pavia e Pizzighettone 28, Social Osa Milano 24, Oleggio Magic e Campus Varese 22, Gallarate 20, Orobica Bergamo, 7 Laghi Gazzada e Nervianese 18, Bocconi Milano e Derthona 16, Marnatese 12, Robur Saronno 10, Sansebasket 6.

La Robur arriva alla gara con alcune novità nel roster. La società ha infatti annunciato nei giorni scorsi l’ingresso di due nuovi giocatori: il playmaker Giacomo Bloise, classe 1990 con un percorso di alto livello dopo le giovanili a Cantù e attualmente in fase di recupero da un infortunio, e la guardia Fabio Luca Basili, classe 2003, proveniente dal campionato collegiale Ncaa e recentemente aggregato alla formazione di serie A di Cantù.

Due innesti che puntano a rafforzare il gruppo in vista della parte conclusiva della stagione.

