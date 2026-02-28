Basket

SARONNO – Vittoria pesantissima per la Robur Saronno nella settima giornata di ritorno del campionato di serie B interregionale, sabato sera. Al Pala Ronchi, nello scontro diretto tra penultima e ultima della classifica, i roburini superano Sansebasket Cremona per 74-67 al termine di una gara dai due volti.

Il primo tempo è tutto di marca cremonese. Saronno fatica a trovare ritmo in attacco, soffre l’intensità ospite e concede troppo in difesa. Cremona, pur fanalino di coda, gioca con ordine e concretezza, chiudendo i primi 20 minuti avanti 43-28. Un divario che sembra indirizzare la partita.

Dopo l’intervallo però cambia l’inerzia. Cremona si blocca offensivamente – nel terzo quarto non realizza nemmeno un canestro dal campo – e la Robur ne approfitta alzando la pressione difensiva e trovando maggiore fluidità in attacco. Punto dopo punto Saronno rientra, chiudendo il terzo periodo sotto di sole tre lunghezze sul 47-50, riaprendo completamente la contesa. Nell’ultimo quarto l’aggancio arriva a 8 minuti dalla sirena sul 52-52. L’inerzia è tutta dalla parte dei padroni di casa, che a 4 minuti dalla fine completano la rimonta con il sorpasso sul 59-58. Da lì in avanti la Robur gestisce meglio i possessi decisivi, aumenta l’intensità difensiva e allunga nel finale fino al 74-67 conclusivo.

Determinante l’apporto dell’azzurro giovanileAcunzo, protagonista soprattutto nella fase centrale della rimonta, e nel finale il contributo del neoacquisto italo-americano Fabio Luca Basili, appena arrivato e subito incisivo nei momenti chiave.

Due punti fondamentali per Saronno, che nello scontro diretto contro Cremona ribalta una gara complicata e rilancia le proprie ambizioni nella parte bassa della classifica.

(foto: Fabio Basili in azione di gioco contro Cremona)

