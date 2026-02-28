Calcio

LEGNANO – Sconfitta esterna per l’Ardor Lazzate nella ventiseiesima giornata del girone A di Eccellenza. I gialloblù cedono 2-1 sul campo del Legnano al termine di una gara combattuta, decisa nella ripresa. L’Ardor parte con il piede giusto e passa in vantaggio al 10’ del primo tempo con Cazzaniga, bravo a colpire e portare avanti i suoi. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere: al 12’ Ballgjini ristabilisce l’equilibrio. Nel secondo tempo è il Legnano a trovare l’episodio decisivo: al 12’ Trenchev firma il gol del sorpasso, che si rivelerà definitivo. Nonostante i tentativi nel finale, l’Ardor non riesce a rientrare in partita e torna a casa senza punti. Per la formazione di Lazzate resta la necessità di muovere la classifica nelle prossime giornate per allontanarsi dalle zone più delicate.

Eccellenza – Risultati e marcatori

Rhodense-Magenta 2-1 Reti: 6′ st Ghioldi (R), 18′ st Santagostino (M), 24′ st Giangaspero (R).

Solbiatese-Besnatese 4-1 Reti: 11′ pt rig. Martinez (S), 33′ pt Pagliaro (B), 8′ st Monteiro Barbosa (S), 46′ st Minuzzi (S), 49′ st Monteiro Barbosa (S).

Vergiatese-Alta Brianza 4-1 Reti: 9′ pt Settimo (V), 18′ pt Dervishi (V), 30′ st Giamberini (V), 34′ st Galimberti (A), 46′ st Diana (V).

Lentatese-FBC Saronno 2-3 Reti: 16′ pt Vassallo (S), 18′ pt Malacarne (L), 29′ pt Vassallo (S), 31′ pt Tagliabue (L), 33′ st Vassallo (S).

Vigevano-Caronnese 2-0 Reti: 5′ pt Granziera, 15′ st rig. Terrani.

Legnano-Ardor Lazzate 2-1 Reti: 10′ pt Cazzaniga (A), 12′ pt Ballgjini (L), 12′ st Trenchev (L).

Sedriano-Arcellasco Reti: (ore 18:30)

Vis Nova Giussano-Sestese 3-3 Reti: 30’ pt Schiavina (V), 41’ pt Scaglione (S), 47’ pt Traversa (V), 17’ st Sansone (S), 23’ st Trezza (V), 50’ st Napoli (V).

Mariano-Arconatese domenica

Classifica

Arconatese* 54, Solbiatese 48, Caronnese 44, Legnano 44, FBC Saronno 42, Rhodense 41, Vergiatese 40, Lentatese 36, Magenta 33, Vis Nova Giussano 31, Mariano* 31, Besnatese 31, Sestese 27, Sedriano* 27, Alta Brianza 25, Ardor Lazzate 24, Vigevano 24, Arcellasco* 22.

*una partita in meno

