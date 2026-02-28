Calcio

VIGEVANO – Oggi pomeriggio anticipo di campionato per i rossoblù della Caronnese di mister Michele Ferri ospiti del Vigevano guidato da Luca Cataldo. Agli ordini di Cristian Favaro di Seregno il match inizia puntuale alle 15 allo storico stadio Dante Merlo, su un terreno di gioco in ottime condizioni sotto un cielo grigio e nuvoloso.

La cronaca – Già dai primi minuti di gioco la Caronnese padroneggia in campo lasciando agli avversari solo azioni in contropiede perfettamente gestite dalla retroguardia di Mister Ferri. Al 6’ Colombo è costretto a lasciare anzitempo il campo da gioco per un brutto fallo (e di questo se ne risentirà durante il proseguo del match): al suo posto entra Ghibellini. Al 20’ si evidenzia Ortelli che aggancia di testa un cross di El Hilali costringendo il numero uno avversario Menegaldo alla respinta d’istinto (questa è una grande occasione gol che alla luce dei fatti avrebbe potuto cambiare l’esito della partita). Quattro minuti dopo tocca a Kambo dal limite impegnare Il portiere caronnese Paloschi con un tiro centrale. La Caronnese è alla ricerca del gol: El Hilali ci prova a sfruttare degli episodi ma manca la zampata finale. I padroni di casa ci provano nell’intorno della mezz’ora ad essere pericolosi con due tiri sulla corta distanza ma Paloschi si fa trovare sempre pronto. Al 43’ su punizione angolata di Vitofrancesco tocca a Cannizzaro di testa mandare alto sopra la traversa.

Inizia la ripresa. Al 5’ i padroni di casa passano in vantaggio: lunga punizione di Terrani e Granziera con un gran colpo di testa si erge sopra tutti insaccando il vantaggio: 1-0. Al 14’ il direttore di gara assegna un rigore per fallo di mano in area della Caronnese: dagli undici metri Terrano realizza il 2-0. Al 17’ Cannizzaro con un rasoterra diagonale sfiora il secondo palo della porta dei padroni di casa. Al 28’ la Caronnese ha l’opportunità per accorciare le distanze con un rigore concesso dall’arbitro per fallo di mano. Dal dischetto Corno si fa respingere da Menegaldo che si supera anche subito dopo su un preciso tiro sulla corta distanza di Ghibellini. Al 38’ Corno intercetta di testa un lungo traversone di Vitofrancesco e di testa impegna l’estremo difensore avversario alla parata. Al 42’ il neo entrato Tumino con un bel rasoterra quasi imbecca il palo. Sul finale prima Malvestio è sfortunato su un rimpallo e poi Cerreto da buona posizione non sfrutta a dovere un’ottima occasione davanti alla porta.

Vigevano-Caronnese 2-0

VIGEVANO: Menegaldo, Pizzolato (32′ st Prendi), Xhani, Capano (32′ st Cancelliere), Della Volpe, Granziera, Arioli, Kambo, Limiroli (19′ st De Stradis), Terrani, Gambazza. A disposizione Crosta, Colantonio, Moli, Carena, Cherubini. All. Cataldo.

CARONNESE: Paloschi, Vitofrancesco, Terrini (12′ st Vaghi), Ortelli, Galletti (36′ st Tumino), Sorrentino, Cannizzaro (12′ st Malvestio), Di Quinzio, Colombo (6′ st Ghibellini), Corno, El Hilali (46′ st Cerreto). A disposizione Colombo, Cappi All. Ferri.

Arbitro: Favaro di Seregno (Vago di Busto Arsizio e Foltran di Seregno).

Marcatori: 5′ st Granziera (V), 14′ st Terrano (V) (rig).

(foto: una fase di Vigevano-Caronnese)

28022026