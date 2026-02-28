Calcio

SARONNO – Si giocano quasi tutte in anticipo le gare della 9′ giornata di ritorno in Eccellenza.

Il programma completo, gare e orari

Ieri Vis Nova Giussano-Sestese 3-3; oggi quasi tutte le altre. Il calendario prevede alle 14.30 Rhodense-Magenta con arbitro Francesco Di Rocco di Pescara (Paolo Zappella di Bergamo e Nicolò Gibbin di Voghera), Solbiatese-Besnatese con arbitro Simone Meazza di Abbiategrasso (Andrea Missaglia di Monza e Roberto Fazzo di Milano) e Vigevano-Caronnese con arbitro Cristian Favaro di Seregno (Federico Vago di Busto Arsizio e Francesco Pio Foltran di Seregno); alle 15 Lentatese-Fbc Saronno con arbitro Andrea Prandelli di Brescia (Alessandro Bergamaschi di Bergamo e Mathias Marotto di Bergamo), e Vergiatese-Altabrianza con arbitro Mauro Tomei di Sapri (Alessio Boni di Milano e Vittorio Navarrini di Monza); alle 15.30 Legnano-Ardor Lazzate con arbitro Pietro Panigo di Varese (assistenti Domenico Fittipaldi di Monza e Alessandro Piccolini della sezione Lomellina), alle 18.30 Sedriano-Arcellasco con arbitro Edoardo Corbetta di Milano (Lorenzo Desiderato di Legnano e Saverio Lavenuta di Varese).

Domenica alle 14.30 Mariano-Arconatese con arbitro Lorenzo Armenia di Ragusa (David Tirloni di Treviglio e Lorenzo De Micheli di Gallarate).

Classifica

Arconatese 54 punti, Solbiatese 45, Caronnese 44, Legnano 41, Fbc Saronno 39, Rhodense 38, Vergiatese 37, Lentatese 36, Magenta 33, Besnatese e Mariano e Vis Nova Giussano 31, Sedriano e Sestese 27, Altabrianza 25, Ardor Lazzate 24, Arcellasco 22, Vigevano 21.

Si va poi a mercoledì 4 marzo con le gare della 10′ giornata di ritorno. Alle 20.30 Altabrianza-Vigevano, Arcellasco-Vergiatese, Arconatese-Sedriano, Besnatese-Legnano, Caronnese-Vis Nova Giussano,. Fbc Saronno-Mariano, Magenta-Solbiatese e Sestese-Rhodense; alle 21 Ardor Lazzate-Lentatese.

(foto archivio)

29022026