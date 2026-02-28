Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Sconfitta casalinga per la Caronnese Women nella 15′ giornata del campionato di serie C femminile, girone A. Al termine di una gara combattuta, al campo di casa finisce 0-2 per la Pro Sesto.

Nel primo tempo le rossoblù tengono bene il campo e costruiscono alcune occasioni. All’11’ Abati trova Manea in area piccola, ma il tocco verso il centro non viene sfruttato. Poco dopo ci provano Dell’Acqua e Barbini, senza esito. Le ospiti si rendono pericolose al 18’ con un colpo di testa di Ciocca su angolo che termina alto, mentre Mazzon al 27’ blocca in sicurezza un tentativo di Gentile. Nel finale di frazione la Caronnese si riaffaccia in avanti con Barbini e Barbuiani, ma si va al riposo sullo 0-0.

In avvio di ripresa la squadra di Marsich parte con buona intensità: dopo pochi secondi Codecà calcia dal limite e Selmi respinge. Al 47’, però, la Pro Sesto passa in vantaggio: sugli sviluppi di una punizione battuta da Selmi, Barbuiani trova la conclusione sotto la traversa per lo 0-1. La Caronnese prova a reagire, ma al 64’ arriva il raddoppio ospite: Bertuetti riceve palla, salta l’avversaria e piazza nell’angolino basso lo 0-2. Le rossoblù non si arrendono e al 79’ vanno vicine al gol con una punizione di Pellegrinelli respinta da Selmi e le successive conclusioni di Diefenthaeler e Codecà, senza fortuna. All’81’ ancora Codecà supera il portiere ma un difensore salva sulla linea. Nel finale Barbini mette un buon cross, ma manca la deviazione decisiva. Dopo 93 minuti intensi, l’arbitro sancisce la vittoria della Pro Sesto. La Caronnese Women esce dal campo senza punti, ma con una prestazione generosa.

Caronnese-Pro Sesto 0-2

CARONNESE: Mazzon, Gola (11’ st Diefenthaeler), Dubini, Gino, Badiali, Manea (26’ st Filice), Abati, Marini (26’ st Girolamo), Codecà, Pellegrinelli, Barbini. A disposizione Schianta, Mombelli, Bufano, Lozza. All. Marsich.

PRO SESTO: Selmi, Dell’Acqua, Arrigoni, Gentile, Ciocca, Pasquali, Bertuetti (30’ st Mariani), Barbuiani (42’ st Marino), Ronchetti, Arosio, Riva (38’ st Frau). A disposizione Piombo, Battocchio, Fico, Esposito, Longo. All. Pierangeli.

Arbitro: Colombo di Seregno (Donati di Cinisello e Diviccaro di Milano).

Reti: 2’ st Barbuiani, 19’ st Bertuetti.

(foto: una fase del match)

28022026