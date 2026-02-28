CASTIGLIONE OLONA – Domenica 1 marzo torna a Castiglione Olona la tradizionale “Fiera del Cardinale”, il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato che dal 1978 anima il borgo ogni prima domenica del mese. La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 17 attorno alla centralissima piazza Garibaldi, lungo le vie del centro storico e all’interno delle corti quattrocentesche.

L’appuntamento fa registrare abitualmente il tutto esaurito, con la presenza di una novantina di espositori pronti a proporre artigianato, antiquariato, libri antichi, oggetti vintage, articoli da collezionismo, vinili e creazioni di numerosi hobbisti.

Non mancherà uno spazio dedicato all’enogastronomia, con banchi che offriranno prodotti tipici sardi, miele, formaggi, salumi, confetture e dolci.

Per chi desidera abbinare la visita al mercatino alla scoperta del patrimonio artistico locale, saranno aperti e visitabili i principali monumenti del centro storico. Il Museo Branda Castiglioni e il Map Museo arte plastica osserveranno orario esteso dalle 10.30 alle 13 e dalle 14 alle 18, mentre il Museo della Collegiata sarà aperto con orario continuato dalle 10 alle 18.

Nell’ex sala consiliare sarà inoltre possibile visitare la mostra “Chi dice donna, dice…”, a cura della sezione Anpi “Covalero” di Castiglione Olona. La manifestazione è confermata anche in caso di pioggia, anche se non è garantita la presenza di tutti gli espositori.