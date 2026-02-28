Cesano Maderno: è iniziata ieri Dolcilandia, la festa del cioccolato in piazza Esedra
28 Febbraio 2026
CESANO MADERNO – È iniziata ieri, 27 febbraio, in piazza Esedra a Cesano Maderno “Dolcilandia – La festa del cioccolato”, la manifestazione dedicata agli amanti del cacao che proseguirà per tutto il weekend.
L’evento si svolge nelle giornate del 27 e 28 febbraio e 1 marzo, con orario continuato dalle 9.30 alle 19.30. Per tre giorni la piazza ospita stand e proposte dedicate al cioccolato in diverse declinazioni, con esposizioni e vendita di prodotti artigianali.
In programma anche un laboratorio di cioccolato previsto per la giornata di domenica pomeriggio. Per informazioni è possibile contattare il numero +393537773440. La manifestazione è organizzata da Luca Events con il patrocinio della Città di Cesano Maderno. Un appuntamento che anima il centro cittadino per l’intero fine settimana, offrendo occasioni di degustazione e iniziative dedicate al mondo del cioccolato.
(foto archivio)
28022026