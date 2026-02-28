Città

SARONNO – La notizia è arrivata in sordina. Saronno Servizi l’ha infilata tra le comunicazioni ufficiali, ma agli addetti ai lavori non è sfuggito il vero significato. Ossia al fatto che ci troviamo davanti alla punta dell’iceberg dello scontro tra amministrazione ed ex municipalizzata sul tema cimitero, un fronte su cui la politica si mostra incapace di essere incisiva sia per trovare soluzioni sia per chiedere e avere trasparenza.

Ma qual è la notizia? “Da martedì 3 marzo lo sportello utenti per la gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Saronno sarà operativo esclusivamente agli sportelli di via Roma 16/18. Il servizio non sarà più attivo nella sede di Villa Gianetti. Si invitano gli utenti a rivolgersi alla nuova sede per tutte le pratiche e le informazioni relative ai servizi cimiteriali. Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; per informazioni è possibile contattare il numero 02 96288222″

È il primo segnale della smobilitazione del servizio dall’ex municipalizzata e della presa in carico da parte del Comune? Non è dato saperlo, perché malgrado il tema sia al centro di incontri e riunioni da tempo, nessuno, né il Comune né Saronno Servizi, ha sentito il dovere, la necessità o la voglia di spiegare cosa stia succedendo.

Se, come sembra, il Comune vuole internalizzare il servizio sul fronte burocratico e amministrativo, affidando la parte delle manutenzioni alla cooperativa Ozanam, si potrebbe semplicemente dirlo magari spiegando che “ci si sta lavorando”. Certo, resta il fatto che è la prima volta che a Saronno Servizi, ex municipalizzata che opera per Comuni su quattro province, venga tolto un servizio e questo pone anche molte domande sul futuro della spa che gestisce impianti sportivi, parcheggi, tributi e farmacie comunali. Non a caso i ben informati parlano di uno scenario esplosivo, con dimissioni imminenti da più parti. A microfoni spenti si parla anche dell’incompatibilità politica visto che il Cda (che scade nel 2027) è quello nominato della precedente amministrazione e che il feeling con l’attuale non sia mai stato alle stelle.

La speranza è quella di non dover tornare a parlare bare dimenticate nei vialetti, come avvenuto in passato alla Cassina Ferrara, o parenti costretti a tornare il giorno successivo perché non è stato preparato lo scavo in tempo per il funerale. A rendere ancora più incredibile la vicenda è il fatto che, ad eccezione di una lucida analisi dell’ex assessore Francesco Banfi, nessun esponente politico, nessun movimento, nessuna forza politica dentro e fuori il consiglio comunale abbia fatto domande o chiesto risposte su cosa sta succedendo per la gestione del cimitero e su come si pensa di risolvere l’impasse. E’ vero come si dice spesso in questi casi che i morti non votano ma problemi e disservizi per i congiunti-elettori potrebbero essere dietro l’angolo.

