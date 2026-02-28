Saronnese

CISLAGO – L’Amministrazione comunale di Cislago esprime le proprie congratulazioni al maestro Daniele Parziani, concittadino, impegnato sul palco del Festival di Sanremo come direttore d’orchestra per Malika Ayane.

Dal prestigioso teatro Ariston, Parziani sta accompagnando l’artista nel corso della manifestazione canora, portando sul palco nazionale il talento e la professionalità maturati nel suo percorso musicale.

A nome dell’amministrazione e dell’intera cittadinanza, il comune ha rivolto al maestro Parziani i più sentiti complimenti, formulando l’augurio di ulteriori successi professionali. Un messaggio di sostegno è stato espresso anche in vista della serata conclusiva del festival, con l’auspicio che l’esibizione possa emozionare ancora una volta il pubblico.

(foto da Rai tv)

28022026