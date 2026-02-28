Comasco

CERMENATE – Si è svolto ieri mattina all’ufficio postale di Cermenate un incontro tra Poste Italiane e le istituzioni che segna l’avvio di una collaborazione operativa con la polizia di Stato di Como per la gestione delle richieste di passaporto. L’iniziativa rientra nel “Progetto Polis”, promosso da Poste Italiane, che consentirà ai cittadini di presentare la domanda per il documento di espatrio direttamente negli uffici postali aderenti, evitando così di doversi recare in Questura.

L’obiettivo è il decentramento di una parte dell’attività amministrativa legata al rilascio del passaporto, con l’intento di rendere più semplice e accessibile la procedura per l’utenza.

All’incontro hanno partecipato il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni, il questore di Como Filippo Ferri, il commissario capo Massimo Poliseno della Divisione polizia amministrativa e di sicurezza della Questura di Como, il presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca, il sindaco di Cermenate Luciano Pizzuto e un rappresentante di Poste Italiane.

Con l’attivazione del servizio nell’ambito del progetto Polis, si punta a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e a migliorare i servizi ai cittadini sul territorio.

