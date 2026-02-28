Città

SARONNO – Dopo l’incontro dedicato ad Hannah Arendt dello scorso 21 gennaio, il Circolo della Bussola ha proseguito il tema delle “donne appassionate di liberta” con l’ex direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli per discutere della giornalista toscana Oriana Fallaci ripercorrendo alcuni momenti della sua carriera. Tra il numeroso pubblico, presente al teatro anche parte dell’amministrazione comunale di Saronno tra cui il vicesindaco Mattia Cattaneo: “Un onore per la nostra città ospitare De Bortoli”.

L’evento si apre con il lungo editoriale “La rabbia e l’orgoglio” pubblicato sul Corriere della Sera il 29 settembre 2001 da Oriana Fallaci in seguito all’attacco delle torri gemelle che, come ricordato dal giornalista saronnese del Sole 24 Ore Marco Biscella, ha suscitato numerose critiche. Sul tema è intervenuto De Bortoli che, al tempo direttore del Corriere della Sera, aveva chiesto proprio lui di scriverlo: “Nonostante non scrivesse da undici anni, ho chiesto a lei di parlare dell’11 settembre perché curava ogni dettaglio e sapeva trasmettere emozioni”. Continua l’ex direttore sulle controversie: “É stato un testo molto criticato ma sicuramente non era un testo razzista, io da direttore ritenevo fosse giusto aprire un dibattito proprio nel Corriere pubblicando l’editoriale di Terziani, tornassi indietro la difenderei di più”.

Successivamente, De Bortoli ripercorre altri aspetti chiave della figura della Fallace, quali l’antimilitarismo, il coraggio e la libertà: “Un buon giornalista deve avere il coraggio di opporsi, un giornalista, infatti, è utile alla società quando è scomodo. A lei, una donna che si toglie lo chador davanti a Khomeyni, il coraggio sicuramente non mancava”. Continua: “Odiava le dittature e riteneva che la libertà fosse un dovere prima che un diritto, sarebbe curioso sapere la sua opinione riguardo l’eccessiva libertà di espressione statunitense e le troppe regole europee, probabilmente si lamenterebbe di entrambe.”

Dopo questo incontro, il Circolo della Bussola tornerà con un incontro sul referendum sulla giustizia ragionando sui contenuti della riforma con due magistrati a favore e due contrari in programma alle 20.45 del prossimo 6 marzo all’istituto Aldo Moro di Saronno.