GERENZANO – Il Palio di Gerenzano si terrà a settembre. A comunicarlo è il gruppo organizzatore, che ha deciso di posticipare l’evento per avere più tempo a disposizione dopo il recente insediamento del direttivo. La nuova finestra individuata è dal 5 al 13 settembre. Sull’ultima giornata sono ancora in corso alcune valutazioni organizzative, mentre la conferma definitiva del calendario sarà resa nota appena possibile.

La scelta, spiegano gli organizzatori, nasce dall’esigenza di programmare al meglio la manifestazione, che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità, garantendo il tempo necessario per predisporre ogni aspetto logistico e organizzativo.

Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati nei prossimi giorni.

