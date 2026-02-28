I più letti di ieri: auto rigata in centro, nuove nomine alla Focris e riflessione di Fi sull’ex Isotta
28 Febbraio 2026
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 27 febbraio, in primo piano episodi di danneggiamenti in centro, novità ai vertici della rsa Focris e il dibattito sul futuro dell’ex Isotta. Spazio anche alla pulizia della tangenzialina e all’incontro con Vera Gheno su normalità e unicità.
Ancora un’auto rigata in pieno giorno in centro a Saronno, l’ennesimo episodio che riaccende la preoccupazione dei residenti per una serie di danneggiamenti che si stanno ripetendo nelle ultime settimane.
Saronno, auto rigata in pieno giorno: ennesimo danneggiamento in centro
Nuovo corso per la rsa Focris: la sindaca Ilaria Pagani ha nominato il nuovo presidente e il consiglio di amministrazione, con l’obiettivo di affrontare le sfide future della struttura cittadina.
Saronno, la Rsa Focris pronta alla sfide del futuro: la sindaca Ilaria Pagani ha nominato il nuovo presidente e Cda
Fa discutere Forza Italia sull’ex Isotta Fraschini tra eventi, modello Milano e prospettive di sviluppo: una riflessione sul futuro dell’area e sulle scelte strategiche per la città.
Ex Isotta, Fi: “Eventi e “modello Milano”: una risposta riflessione necessaria”
Ceriano Laghetto sarà capofila del tavolo tecnico per la pulizia della tangenzialina di Saronno: in programma interventi di sistemazione e l’installazione di telecamere per contrastare l’abbandono dei rifiuti.
Ceriano capofila per ripulire la tangenzialina di Saronno: tavolo tecnico, pulizie e… telecamere
Partecipato incontro con Vera Gheno che ha portato a Saronno una riflessione su normalità e unicità, tra parole, identità e inclusione, coinvolgendo il pubblico in un dialogo aperto e attuale.
Con Vera Gheno Saronno riflette su normalità e unicità: foto e video
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09