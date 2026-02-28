SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 27 febbraio, in primo piano episodi di danneggiamenti in centro, novità ai vertici della rsa Focris e il dibattito sul futuro dell’ex Isotta. Spazio anche alla pulizia della tangenzialina e all’incontro con Vera Gheno su normalità e unicità.

Ancora un’auto rigata in pieno giorno in centro a Saronno, l’ennesimo episodio che riaccende la preoccupazione dei residenti per una serie di danneggiamenti che si stanno ripetendo nelle ultime settimane.

Nuovo corso per la rsa Focris: la sindaca Ilaria Pagani ha nominato il nuovo presidente e il consiglio di amministrazione, con l’obiettivo di affrontare le sfide future della struttura cittadina.

Fa discutere Forza Italia sull’ex Isotta Fraschini tra eventi, modello Milano e prospettive di sviluppo: una riflessione sul futuro dell’area e sulle scelte strategiche per la città.

Ceriano Laghetto sarà capofila del tavolo tecnico per la pulizia della tangenzialina di Saronno: in programma interventi di sistemazione e l’installazione di telecamere per contrastare l’abbandono dei rifiuti.

Partecipato incontro con Vera Gheno che ha portato a Saronno una riflessione su normalità e unicità, tra parole, identità e inclusione, coinvolgendo il pubblico in un dialogo aperto e attuale.

