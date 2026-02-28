Città

SARONNO – Colloqui brevi, strette di mano e curriculum alla mano: una dozzina di giovani aspiranti meccanici hanno incontrato le aziende del territorio oggi, sabato 28 febbraio, alla sede Ial Lombardia di via Carlo Marx per il secondo appuntamento dello Ial Job Speed Date.

L’iniziativa, dedicata al settore automotive, ha visto la partecipazione di una dozzina di imprese e di altrettanti candidati, molti dei quali ex studenti o allievi dei percorsi Ial. Non sono mancati partecipanti arrivati anche da fuori città, in particolare da Como e dai comuni limitrofi, a conferma dell’interesse suscitato dall’iniziativa.

Il format è rimasto quello già sperimentato: colloqui individuali della durata di circa 10 minuti, organizzati in sequenza per permettere a ogni candidato di presentarsi, raccontare il proprio percorso e valutare possibili opportunità di inserimento tra lavoro, stage e apprendistato.

Prima dell’avvio dei colloqui, il primo “match” tra ragazzi e aziende è stato simbolico: a ciascun partecipante sono state consegnate alcune carte dedicate ai valori – come futuro, impegno e formazione – utilizzate come spunto per il confronto e per creare da subito un terreno comune di dialogo. La mattinata si è svolta con un flusso costante di incontri e un clima dinamico e concreto, con l’obiettivo di favorire un contatto diretto tra domanda e offerta di lavoro in uno dei settori tecnici più richiesti.

Grande la soddisfazione espressa sia dalle aziende, alla ricerca di giovani formati e motivati, sia dai partecipanti, che hanno potuto confrontarsi direttamente con i responsabili delle imprese e raccogliere indicazioni utili per il proprio futuro professionale.

Il ciclo di appuntamenti proseguirà lunedì 2 marzo con l’incontro dedicato al settore food alla sede Ial di Legnano. Un percorso che punta a rafforzare il legame tra formazione, imprese e territorio, offrendo occasioni concrete ai giovani in ingresso nel mondo del lavoro. Il percorso è iniziato lunedì scorso con la prima tappa dedicata al settore beauty, che ha inaugurato il ciclo di incontri pensati per favorire l’incontro diretto tra giovani e imprese del territorio.

