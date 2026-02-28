Cronaca

SARONNO – Una katana nascosta tra le strutture del campo da basket di via Leonardo da Vinci è stata segnalata nella mattinata di martedì 11 febbraio, durante i lavori di demolizione degli spogliatoi.

Il ritrovamento è avvenuto nell’area interessata dal cantiere per l’abbattimento delle vecchie strutture sportive. A notare la presenza dell’arma è stato un cittadino, che ha parlato di un oggetto nascosto tra i materiali e riconducibile, secondo la sua segnalazione, alle frequentazioni serali della zona. L’episodio è stato segnalato alle autorità competenti.

Secondo quanto riferito dal cittadino, l’arma sarebbe stata occultata in un punto poco visibile dell’area e potrebbe essere collegata alla presenza, nelle ore serali, di persone che stazionano abitualmente nella zona, indicata da alcuni residenti come luogo di attività di spaccio.

L’area di via Leonardo da Vinci, in particolare nelle ore notturne, è da tempo al centro di segnalazioni da parte dei residenti per situazioni di degrado e frequentazioni problematiche.

Sull’episodio sono attesi eventuali accertamenti per chiarire la provenienza dell’arma e le responsabilità legate alla sua presenza nel cantiere.

