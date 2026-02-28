Città

SARONNO – “Voglio essere chiamata assessora, perché sono donna e perché la grammatica italiana me lo permette”. È partita dal valore delle parole e dal significato del linguaggio l’assessora Lucy Sasso nel suo intervento di apertura dell’incontro con la sociolinguista Vera Gheno, organizzato dall’associazione Helianto nell’ambito del festival Filosofarti.

L’iniziativa si inserisce nel programma promosso dal Comune per il mese dedicato alle pari opportunità in occasione dell’8 marzo. Un percorso di eventi pensato per riflettere sul ruolo del linguaggio, sulle differenze di genere e sui cambiamenti culturali ancora necessari.

Nel suo intervento, Sasso ha spiegato come “assessora” sia una questione culturale: “Molto spesso quando le persone fanno fatica a usare questo nome, mi rendo conto che la difficoltà non è linguistica, ma legata alla fatica di vedere una donna in una posizione di potere“.

L’assessora ha richiamato anche una riflessione della scrittrice Michela Murgia: “State attenti a come le persone vi etichettano e a come vi chiamano, perché quelle parole raccontano il rapporto di potere che vedono in voi”. Un pensiero che, ha spiegato, ha assunto un significato concreto proprio dopo l’ingresso in amministrazione.

Al centro dell’intervento anche il tema della distanza ancora esistente verso la piena parità di genere. “I dati ci dicono che serviranno 130 anni per raggiungere una parità effettiva. Questa distanza la vediamo ogni giorno, quando si parla di salari, di lavoro di cura, di violenza e soprattutto quando si parla di linguaggio”.

Da qui il senso dell’iniziativa e del ciclo di appuntamenti: “Prima di quei 130 anni ci saranno tanti piccoli passi. E grazie a Filosofarti, a Helianto e a Vera Gheno, stiamo facendo insieme uno di questi passi”.

La serata ha poi lasciato spazio all’intervento di Vera Gheno, che ha guidato il pubblico in una riflessione sul concetto di normalità e sul potere delle parole nel costruire inclusione o esclusione. Un incontro partecipato che ha confermato l’interesse della città per i temi legati al linguaggio e ai diritti.

