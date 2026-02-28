Altre news

SARONNO – Sabato 28 febbraio 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno. Non sono previste piogge nelle prossime ore e il contesto meteorologico si manterrà stabile.

Nel dettaglio, al mattino il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, con graduali aperture nel corso della tarda mattinata e nelle ore centrali. Nel pomeriggio continuerà l’alternanza tra annuvolamenti e momenti più soleggiati, mentre in serata è attesa una nuova maggiore copertura nuvolosa, comunque senza fenomeni associati. Le temperature saranno comprese tra una minima di 7°C e una massima di 14°C, in linea con le medie del periodo. I venti soffieranno deboli: al mattino dai quadranti nord-orientali, in rotazione nel pomeriggio da sud-sudovest. Non sono presenti allerte meteo.

In Lombardia infiltrazioni umide determinano una diffusa nuvolosità, con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi su pianure e pedemontane, ma senza precipitazioni significative. Sulle aree alpine e prealpine si alterneranno schiarite e addensamenti, con maggiori aperture sulle Alpi Retiche e sulle Orobie. Venti deboli in rotazione dai quadranti nord-orientali a quelli sud-orientali su gran parte della regione.

Situazione nelle Groane e nel Tradatese

Anche nelle zone del Tradatese e delle Groane la giornata sarà caratterizzata da nuvolosità irregolare, con schiarite più probabili nelle ore centrali e assenza di precipitazioni. Temperature su valori simili a quelli di Saronno e ventilazione debole.

