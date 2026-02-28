Politica

SARONNO – La Lega Lombarda di Saronno annuncia che domenica 1 marzo, dalle 9.30 alle 12.30, sarà presente con un gazebo informativo in piazza Avis a Saronno per incontrare i cittadini e presentare l’incontro pubblico in programma lunedì 2 marzo, dedicato al referendum sulla giustizia. L’iniziativa rientra nella campagna del Comitato per il SÌ e ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza su un tema centrale della riforma costituzionale: la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.

La riforma rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare l’equilibrio del sistema giudiziario italiano. Separare le carriere significa garantire un giudice realmente terzo e imparziale evitando che chi giudica e chi accusa appartengano allo stesso percorso professionale e allo stesso organo di autogoverno.

La distinzione netta tra le funzioni del giudice e quelle del pubblico ministero consentirà di rafforzare la fiducia dei cittadini nella giustizia, rendendo ancora più evidente la differenza tra chi esercita l’azione penale e chi è chiamato a decidere in modo imparziale. La riforma prevede inoltre la costituzione di organismi di autogoverno separati.

Per la Lega Lombarda, votare SÌ significa compiere un passo avanti verso un sistema giudiziario più chiaro, più moderno e più vicino ai principi di equilibrio tra accusa e difesa, a tutela dei diritti dei cittadini. Il gazebo di domenica mattina sarà un momento di ascolto e confronto aperto a tutti: i leghisti presenti saranno a disposizione per illustrare nel dettaglio il contenuto del referendum, chiarire eventuali dubbi e invitare la cittadinanza all’incontro pubblico del 2 marzo, dove il tema sarà approfondito ulteriormente. La Lega Lombarda di Saronno invita quindi tutti i cittadini a partecipare, informarsi e prendere parte attivamente a una scelta che riguarda il futuro della giustizia italiana.

Appuntamento domenica 1 marzo, dalle 9.30 alle 12.30, in piazza Avis a Saronno e lunedì 2 marzo alle 20.45 auditorium Aldo Moro a Saronno per un incontro pubblico organizzato insieme a Fratelli d’Italia e al Comitato del Sì delle Camere Penali Italiane. Saranno presenti gli onorevole Stefano Candiani (Lega), on. Andrea Pellicini (Fdi), europarlamentare Isabella Tovaglieri (Lega), e l’assessore alla cultura Francesca Caruso (Fdi).

