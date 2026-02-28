Limbiate

LIMBIATE – Performance da ricordare ieri al Festival di Sanremo 2026 per le Bambole di Pezza, che nella serata dei duetti hanno portato sul palco dell’Ariston Cristina D’Avena con una versione punk-rock di “Occhi di gatto”, arricchita da un mash up con “Whole Lotta Love” dei Led Zeppelin. Un’esibizione energica, tra nostalgia televisiva e rock, che ha acceso il teatro e fatto discutere anche sui social.

Grande l’emozione anche a Limbiate, dove la città ha seguito con orgoglio la performance di Martina Cleo Ungarelli, frontwoman della band. Sui social locali sono comparsi numerosi messaggi di incoraggiamento e foto dei televisori sintonizzati sul Festival, a testimonianza del sostegno alla cantante limbiatese. Per Martina, il palco di Sanremo rappresenta il risultato di un percorso fatto di studio e gavetta, celebrato con entusiasmo dalla sua comunità.

(foto: immagine dalla diretta Rai)

28022026