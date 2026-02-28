Altre news

SARONNESE – Si è conclusa con un bilancio straordinario la ventiseiesima edizione delle “Giornate di raccolta del farmaco“, promossa dalla fondazione Banco Farmaceutico tra il 10 e il 16 febbraio. L’iniziativa ha visto una partecipazione corale che ha coinvolto oltre 6.000 farmacie in tutta Italia, con il supporto fondamentale di 27.300 volontari e 21.300 farmacisti. Complessivamente, la generosità dei cittadini ha permesso di mettere insieme farmaci per un valore superiore ai 6 milioni di euro, a cui si aggiunge la donazione diretta dei titolari delle farmacie, che supera i 910mila euro.

Scendendo nel dettaglio locale, la zona di Saronno ha risposto con grande vigore: 18 farmacie aderenti hanno permesso di raccogliere 2.186 confezioni (per un valore di 21mila euro), destinate a 11 enti convenzionati. Allargando lo sguardo alla provincia di Varese, il numero delle farmacie sale a 140, con una raccolta di 18.450 confezioni che andranno a sostenere 74 realtà assistenziali locali. A livello regionale, la Lombardia si conferma motore della solidarietà con 1.383 farmacie coinvolte e ben 159mila confezioni donate, a beneficio di 459 enti del territorio.

I dati nazionali delineano un quadro di crescente necessità. Nel 2025 sono state oltre 500mila le persone (circa 8,5 residenti ogni mille) a trovarsi in una condizione di povertà sanitaria, un incremento dell’8,4% rispetto all’anno precedente. Si tratta di cittadini che, senza l’aiuto del Banco Farmaceutico e degli enti assistenziali, non avrebbero potuto permettersi le cure di base.

Gli organizzatori dell’iniziativa hanno sottolineato con forza come sia fondamentale non abbassare la guardia. Il sostegno costante alla fondazione Banco Farmaceutico è ritenuto vitale per permettere alle realtà assistenziali di continuare a prendersi cura di chi è in difficoltà, garantendo il diritto alla salute anche alle fasce più indigenti della popolazione.

(foto d’archivio)

