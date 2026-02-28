Città

VARESE – Nei giorni scorsi si è riunito in Prefettura a Varese il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Salvatore Pasquariello, alla presenza dei vertici provinciali delle forze di polizia e dei rappresentanti dei Comuni di Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Luino.

Al tavolo erano presenti anche vigili del fuoco, Ispettorato territoriale del lavoro, Ats Insubria, Camera di commercio, Confcommercio, Confesercenti e Siae. Per Saronno si è trattato di un momento di confronto importante sui temi della sicurezza urbana e della prevenzione nei pubblici esercizi.

Tra gli argomenti affrontati, l’esperienza del protocollo “Controllo di comunità commerciale”, già operativo nel capoluogo, con l’obiettivo di valutarne l’estensione ad altri territori della provincia. Le associazioni di categoria hanno espresso disponibilità a collaborare in chiave preventiva, favorendo tra gli operatori economici una maggiore consapevolezza degli obblighi normativi e delle responsabilità connesse alla sicurezza. Ampio spazio è stato dedicato anche alla prevenzione dei fenomeni legati alla movida, alla luce delle linee guida ministeriali recentemente richiamate. È stata ribadita la necessità di strumenti condivisi tra Prefettura, forze dell’ordine, Comuni e associazioni di categoria per garantire un equilibrio tra vivibilità dei centri urbani, libertà d’impresa e tutela dell’ordine pubblico. Nel corso dell’incontro è stato inoltre costituito un gruppo di lavoro incaricato di predisporre un accordo provinciale in materia, mentre è stata sottolineata l’importanza di intensificare i controlli di sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali di intrattenimento, anche in chiave preventiva.

Un confronto che ha visto coinvolto anche il Comune di Saronno, chiamato a partecipare alla definizione di strategie condivise per rafforzare la sicurezza sul territorio provinciale.

28022026