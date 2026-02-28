Softball

SARONNO – Nel fine settimana de oggi 28 febbraio e domani 1 marzo torna a Saronno il Torneo “Città di Saronno – Memorial Chicco Luraschi”, appuntamento dedicato al softball giovanile giunto alla dodicesima edizione.

La manifestazione, organizzata dal Saronno Softball Baseball Asd, si svolgerà in modalità indoor all’interno della palestra dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro”, in viale Santuario 2, a Saronno. Il torneo è riservato alla categoria Under 16.

L’evento è autorizzato dalla Federazione Italiana Baseball Softball ed è patrocinato dal Comune di Saronno. Oltre alle partite tra le squadre partecipanti, sono previsti anche premi individuali.

Ecco le squadre iscritte alla competizione:

Bollate Softball 1969

Legnano Baseball e Softball

Milano Baseball 1946

New Bollate

PISA Towers Baseball & Softball

Saronno Softball Baseball Asd

Saronno All Stars

Bc Settimo

Il torneo rappresenta uno degli appuntamenti di riferimento per il movimento giovanile del softball, offrendo alle atlete un’importante occasione di confronto tecnico e di crescita sportiva nel ricordo di Chicco Luraschi.

(foto da una precedente edizione)

28022026