Softball giovanile: da oggi a Saronno il 12′ torneo “Città di Saronno” Under 16
28 Febbraio 2026
SARONNO – Nel fine settimana de oggi 28 febbraio e domani 1 marzo torna a Saronno il Torneo “Città di Saronno – Memorial Chicco Luraschi”, appuntamento dedicato al softball giovanile giunto alla dodicesima edizione.
La manifestazione, organizzata dal Saronno Softball Baseball Asd, si svolgerà in modalità indoor all’interno della palestra dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro”, in viale Santuario 2, a Saronno. Il torneo è riservato alla categoria Under 16.
L’evento è autorizzato dalla Federazione Italiana Baseball Softball ed è patrocinato dal Comune di Saronno. Oltre alle partite tra le squadre partecipanti, sono previsti anche premi individuali.
Ecco le squadre iscritte alla competizione:
Bollate Softball 1969
Legnano Baseball e Softball
Milano Baseball 1946
New Bollate
PISA Towers Baseball & Softball
Saronno Softball Baseball Asd
Saronno All Stars
Bc Settimo
Il torneo rappresenta uno degli appuntamenti di riferimento per il movimento giovanile del softball, offrendo alle atlete un’importante occasione di confronto tecnico e di crescita sportiva nel ricordo di Chicco Luraschi.
(foto da una precedente edizione)
