CERIANO LAGHETTO – Lo scorso martedì 24 febbraio alle 20 si è tenuta la tradizionale “Cena della Lega” organizzata dalla sezione leghista di Ceriano Laghetto, nello storico locale “Griglieria Raffaele”.

La cena, da tutto esaurito, rischiando l’over-booking con oltre 70 commensali, è stata come sempre un grande successo, oltre che l’occasione per festeggiare il compleanno dell’amatissimo fondatore della Lega cerianese Arnaldo Ciato, nato il 20 febbraio 1932 e scomparso tre anni fa.

Insieme ai tanti militanti, sostenitori e amici intervenuti, graditissime le presenze dei sindaci di Lazzate Andrea Monti e di Cogliate Andrea Basilico, dei consiglieri regionali Alessandro Corbetta e Silvia Scurati, della giunta di Lentate sul Seveso rappresentata dal vicesindaco Marco Boffi e dall’assessore Matteo Turconi nonché del segretario provinciale brianzolo Fabio Ghezzi.

Presenti in collegamento audio-video, chi da Roma, chi da Milano e chi da Bruxelles, il ministro e leader della Lega Matteo Salvini, il senatore Massimiliano Romeo, capogruppo a Palazzo Madama, il presidente della Lombardia Attilio Fontana e l’europarlamentare Silvia Sardone. Particolarmente toccante il momento in cui la figlia dell’indimenticabile Ciato, Eliana Piuri, ha salutato i presenti ricordando il padre, mentre scorrevano alcune immagini dell’attività del maestro, da musicista, assessore e militante.

“La cena è stata l’occasione per ricordare il nostro maestro che non dimenticheremo mai e continueremo a ricordare, innanzitutto per l’affetto che ognuno di noi continua a provare per lui; ringrazio tutti i militanti e sostenitori presenti, oltre che il sempre meraviglioso padrone di casa, l’amico Raffaele Bracciali” ha dichiarato il capogruppo consiliare Dante Cattaneo. “La Lega è una grande famiglia e questo serata di successo e piena di armonia ci dà la giusta energia per le sfide di marzo, prima fra tutti la campagna per il SI al referendum sulla giustizia: ci troverete sul territorio con diversi gazebo e sarà l’occasione anche per tesserarsi al movimento in questo 2026” aggiunge il segretario di sezione, Giuseppe Radaelli.

La sede, situata in via Cadorna 21, riaprirà invece martedì 3 marzo alle 21.15 ed è aperta a tutti i simpatizzanti. “La Lega a Ceriano sta entrando in una fase di rinnovamento, grazie all’arrivo di nuovi giovani desiderosi di dare il proprio contributo per il movimento e per il paese in cui vivono. Ed è solo l’inizio” chiosa Chiara Brenna, referente per la Lega Giovani.

