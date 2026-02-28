iltra2

TRADATE – Si è svolto mercoledì 26 febbraio alle 20.30, alla biblioteca Frera di via Zara 37 l’incontro dal titolo “Bullismo e cyberbullismo: cosa possono fare genitori ed educatori per proteggere bambini e ragazzi”.

La serata, a ingresso libero, è stata promossa da Polotradatese di Psicologia srl in collaborazione con la Biblioteca civica di Tradate e il Comune di Tradate. Nel corso dell’appuntamento si è parlato delle diverse forme di prevaricazione che colpiscono soprattutto i giovani, in ambito scolastico, sportivo e online, con un approfondimento sulle conseguenze psicologiche e sulla necessità di interventi educativi e legali per contrastare il fenomeno.

Relatori della serata sono stati Maura Crivellenti, psicologa psicoterapeuta, e Cesare Basilico, psicologo psicoterapeuta, che hanno guidato il pubblico in un momento di informazione e confronto sul tema.

(foto archivio: un precedente evento alla Frera)

