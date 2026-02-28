Volley serie B, oggi di scena Caronno, Saronno, Mozzate e Limbiate. Tutte fuori
28 Febbraio 2026
SARONNO – Appuntamento oggi con la 17′ giornata del campionato di volley serie B. Alle 17.30 gioca a La Spezia, Palestra inferiore di via Federici nel Palaspezia, la formazione della Rossella Ets Caronno che trova i locali del Npsg; mentre la Pallavolo Saronno è di scena in trasferta, alle 21, al Palaitis di via Curazza a Mondovì, contro la modesta formazione locale, La Res Volley Mozzate gioca in trasferta alle 20.30 al Palasport di via Balduzzi a Garlasco contro i locali; il Miretti team Limbiate è di scena alle 18 al palasport di via Burgo a San Mauro Torinese contro il Sant’Anna.
Classifica
Garlasco e Novi 35 punti, Yaka Malnate e Ciriè 34, Rossella Ets Caronno 33, Res volley Mozzate 31, Diavoli rosa 26, Pallavolo Saronno 25, Albisola 24, Sant’Anna 17, Npsg 14, Parella Torino 11 Mondovì 9, Miretti team Limbiate 8.
(foto Giovanni Pini)
