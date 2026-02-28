Volley

CARONNO PERTUSELLA – Trasferta positiva per la Ets Rossella Caronno, che conquista un netto 3-0 sul campo della Npsg La Spezia al termine di una prova solida e convincente. Non era un impegno semplice, ma la formazione guidata da coach Claudio Gervasoni ha risposto con carattere e continuità, tornando a casa con tre punti importanti.

Il momento chiave del match arriva nel primo set. Con i liguri avanti 24-21 e tre set point a disposizione, la frazione sembrava destinata ai padroni di casa. Caronno, invece, reagisce con freddezza, annulla le tre palle set consecutive e ribalta il punteggio, chiudendo 26-24. Una svolta che cambia l’inerzia della partita. Nel secondo set i biancoblù prendono il controllo fin dalle prime battute. Servizio efficace, buona organizzazione a muro e continuità in attacco permettono agli ospiti di allungare progressivamente, fino al netto 25-12 che fotografa un parziale dominato. Nel terzo set Caronno gestisce con maturità, senza concedere spazio ai tentativi di rientro della Npsg. La squadra mantiene il ritmo e chiude i conti 25-18, certificando una vittoria costruita su determinazione e solidità in tutti i fondamentali.

Npsg La Spezia – Ets-Rossella Caronno 0-3 (24-26, 12-25, 18-25).

(foto: Caronno a La Spezia)

