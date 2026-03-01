Politica

VARESE – “I vigili del fuoco sono al fianco dei cittadini nella quotidianità e nelle grandi emergenze del Paese, un corpo che negli anni ha acquisito sempre maggiori competenze e professionalità mantenendo sempre generosità e cura nei confronti delle persone in difficoltà e dei ragazzi delle scuole. Nella sola provincia di Varese nel 2025 sono stati 10.746 gli interventi di soccorso”. Lo scrive sui social la deputata varesina Maria Chiara Gadda, vicepresidente del gruppo di Italia Viva alla Camera.

Prosegue Gadda: “Siamo un territorio con un’alta densità abitativa e di imprese, aree montane e lacustri, l’aeroporto internazionale di Malpensa. Per questo servono maggiori risorse e personale, perché purtroppo il sotto organico continua a essere una realtà. In questa giornata dove abbiamo celebrato a Varese gli 87 anni di fondazione del Corpo, rinnovo il mio ringraziamento agli uomini e alle donne dei Vigili del Fuoco e il mio impegno parlamentare a sostegno”.

