Città

SARONNO – “L’Italia è in guerra con l’Iran e gli altri paesi del Medioriente coinvolti nello scenario bellico scatenato da Usa e Israele contro il popolo iraniano”.

Inizia così la nota di Attac Saronno di sabato 28 febbraio.

“La conferma arriva dall’uso della base aerea di Sigonella consentito dall’Italia per la partenza dei velivoli che stanno bombardando l’Iran: sappiamo che dalle 50 alle 80 persone, probabilmente bambine, sono state assassinate nella loro scuola bombardata dagli occidentali. Le nostre istituzioni oltraggiano ancora la Costituzione, che all’articolo 11 recita “L’Italia ripudia la guerra”.

Non in nostro nome, dunque, si scatena questo conflitto”.

E continua: “Da parte nostra giunga la massima solidarietà alle persone – con particolare riferimento a quelle residenti nel nostro territorio – che hanno familiari o semplicemente origini nei luoghi che sono ora interessati dalla folle ennesima “esportazione di democrazia” del tiranno Usa”.

Non manca una richiesta a livello cittadino: “Il consiglio comunale di Saronno prenda immediatamente una posizione di condanna, oppure faccia rimuovere gli striscioni “Ripudia” che le autorità locali hanno autorizzato a esporre davanti alle scuole cittadine, per risparmiarci un’inutile e diseducativa ipocrisia. Questa guerra è un motivo in più per essere in piazza a Roma (insieme a Gran Bretagna e Usa) il prossimo 28 marzo per gridare che siamo “insieme, contro tutti i re e le loro guerre”.

