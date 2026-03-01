Calcio

SARONNO – Nel pomeriggio di questa prima domenica di marzo, si è conclusa la ventitreesima giornata di campionato del girone R della seconda categoria di Legnano che ha visto impegnate diverse squadre locali. A portare tre punti a casa ci pensa la Pro Juventute di Uboldo che, in trasferta a Cerro Maggiore, si aggiudica il derby con la Virtus Cantalupo grazie alla rete di Montoli. Conquistano un solo punto, invece, Amor Sportiva e Dal Pozzo che trovano il pari rispettivamente contro Mazzo 80 per 1-1 e Robur per 2-2. La classifica vede sempre in zona play-off il Dal Pozzo, a metà classifica i saronnesi dell’Amor e in zona play-out la Pro Juve che, però, accorcia a due lunghezze le distanze dalla salvezza grazie alla vittoria odierna.

Impegnata oggi 1 marzo anche la Gerenzanese che, nella 23° giornata del girone B della prima categoria lombarda, mette ko la Vigor Fc per 3-1, complici i goal di Aloe, Canavesi e Pellizzi, ritrovando una vittoria che mancava dallo scorso 25 gennaio e, soprattutto, tre punti fondamentali per la lotta alla salvezza.

A chiudere la giornata di oggi è infine il Cistellum che, nel girone Z della seconda categoria di Varese, supera la Sommese in casa a Cislago per 3-1 e si avvicina al primo posto della classifica approfittando del passo falso fatto dal capolista Città di Samarate reduce oggi da un pareggio a occhiali con la Jaraghese.

